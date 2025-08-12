Bilal Kısa Menemen FK Teknik Direktörü

BİLAL KISA’NIN MENEMEN FK’YA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ATANMASI

Futbol kariyerinde Galatasaray başta olmak üzere birçok takımda oynayan Bilal Kısa, teknik direktörlük kariyerinde beklenmedik bir gelişme yaşadı. 42 yaşındaki Kısa, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK’nın teknik direktörlüğüne atandı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde A Milli takım formamızı da terleten ve son olarak Eyüpspor’da antrenör olarak görev alan Bilal Kısa’ya camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.