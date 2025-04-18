Bilal Köseoğlu Operasyonla Yakalandı

ESKİ YARGITAY HAKİMİ YAKALANDI

Muğla’da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dolayı kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Bilal Köseoğlu’nun Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde bir adreste gizlendiğini belirledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda hareket eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Köseoğlu, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Köseoğlu, cezaevine gönderildi.

FETÖ BAĞLANTISI VE CEZA

Bilal Köseoğlu’nun, FETÖ’nün yargı yapılanmasında yer aldığı ve örgütle olan bağlantıları nedeniyle yargılandığı davada, kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.