Bilal Leylek Yavruları İle Baba Oldu

YENİ YUVADA YAVRULAR

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde, her göç zamanı yolu düşen “Bilal” isimli leylek bu yıl da unutmadığı Yusuf Amca’ya yeni yavrular getirdi. Bilal leylek, yıllardır kat ettiği uzun yolun ardından Fadıllı’daki yuvasında baba olmayı başardı. Yusuf Amca ile geliştirdiği özel dostlukla bilinen Bilal, köy halkının gözünde de önemli bir yere sahip. Bu yıl yavruları ile birlikte görülmesi, hem Yusuf Amca’nın hem de köyün insanlarının mutluluğunu artırdı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Yusuf Amca, bu durumu, “Her yıl onu bekleriz, artık aileden biri gibi. Ama bu yıl yavrularını görünce içim başka türlü coştu. Onların büyümesini izlemek en büyük mutluluğum olacak,” sözleriyle ifade etti. Yıllar içerisinde aralarında özel bir bağ kuran Yusuf Amca, Bilal’in yuvasındaki minik yavrularla hemen ilgilenmeye başladı. Yusuf Amca, yıllardır göç zamanı Bilal’i elleriyle beslerken, şimdi yavrular için de aynı özveriyi gösteriyor.

YENİ AİLE HEYECANI

Fadıllı köyünde yalnızca Bilal değil, onun yeni ailesi de heyecanla izleniyor. Göç mevsiminin sevilen siması Bilal leylek, bağlılığı ve bu yılki güzel sürprizi ile insan ve doğa arasındaki bağın ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.