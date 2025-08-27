Bilal Tanin, Sıcaklıklara Rağmen Döner Yapıyor

ŞIDDETLI SICAKLIKLARIN ETKISI

Hatay’da sıcaklıkların artmasıyla beraber çeşitli meslek grupları olumsuz etkileniyor. Gündüz saatlerinde termometreler 40 dereceyi geçerek kavurucu bir hava yaratıyor. Bu durumdan etkilenen dönerci ustası Bilal Tanin, yıllardır sürdürdüğü mesleğini seve seve yapmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’ndeki işletmesinde, aşırı sıcaklıklara rağmen günde 2 bin TL yevmiye kazanarak geçimini sağlıyor.

MESLEĞİN ZORLUKLARI

Bilal Tanin, 18 yıl boyunca döner ustalığı yaparak kariyerini sürdürdüğünü belirtiyor. Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkların etkisi altında, döner tezgahının karşısında hissedilen sıcaklığın 50-60 dereceye kadar çıkabileceğini ifade ediyor. “Yaklaşık 18 yıldır bu mesleği ateşin ve sıcaklığın karşısında yapıyorum. Günde 10 saat çalışıyorum ama mesleğimi seviyorum” diyor. Sıcak hava koşullarında soğuk su içerek ve suyu ensesine koyarak çözüm buluyor.

GENÇLERE TAVSIYE ETMIYOR

Tanin, mesleğin zorluklarını göz önünde bulundurarak gençlerin bu sektörde çalışmasını tavsiye etmiyor. “Bu meslek zor olduğu için gençlere tavsiye etmiyorum. Bu zamanda çırak zor yetişiyor” diyerek dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıla göre bu yılın daha sıcak olduğunu belirterek, kışın dışarının soğuk ve yağmurlu olması nedeniyle tezgah başında çalışmanın daha kolay olduğunu ifade ediyor. Yaz aylarında sıcak havadan etkilenerek 2-3 kilo kaybettiğini de ekliyor.