Bilanço ağırlaşıyor: 3 ilde 58 can kaybı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bartın’da aranan kayıp kadının cesedine ulaşılmasıyla birlikte ölü sayısı 58’e yükseldi.

Bölgede incelemelerine devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Kastamonu Bozkurt’ta açıklama yaptı. Soylu, “Kastamonu’da 62, Sinop’ta 14-15 olmak üzere toplam 77 kayıp ihbarı var” dedi. Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşlara, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacaklarını açıklayan Soylu, “Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı” ifadesini kullandı.