Bilbao, Roma’yı Mağlup Edip Turladı

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Athletic Bilbao ile Roma karşı karşıya geldi. San Mames stadyumunda gerçekleşen bu zorlu mücadelede Athletic Bilbao, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı. Maça kötü bir başlangıç yapan Roma, 11. dakikada Mats Hummels’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

BİLBAO’NUN GOLLERİ VE PAREDES’İN PENALTISI

Mücadelenin ilk yarısı sona ererken, 45+3. dakikada Nico Williams, Bilbao’yu öne geçiren golü kaydetti. İkinci yarıda ise Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2’ye çıkararak takımını rahatlatan bir gol daha attı. 82. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Nico Williams, skoru 3-0’a taşıdı. Roma, 90+2. dakikada Leandro Paredes’in kullandığı penaltı ile maçta yalnızca bir gol buldu ancak bu durum, karşılaşmanın sonucunu değiştirmedi.

İlk maçı 2-1 kaybeden Athletic Bilbao, bu sonuçla çeyrek finale yükselerek adını tarihe yazdırdı. İtalyan ekibi Roma ise turnuvadan elenerek bu aşamada veda etti. İspanyol ekibi, çeyrek finalde Fenerbahçe-Rangers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de 3-1 kaybettikleri maçın rövanşında İskoç ekibini eleyebilirlerse Athletic Bilbao ile eşleşecek.