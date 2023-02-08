Bild, depremi Almanya’ya uyarladı

Alman merkezli basın kuruluşu Bild, Kahramanmaraş’ta meydana depremi Almanya’ya uyarladı.

Almanya merkezli basın kuruluşu Bild, 7,7 büyüklüğündeki depremin etki haritasını Almanya’ya uyarladı. “Eğer olsaydı, bütün Almanya sarsılırdı” dedi.

Almanya’daki Bild gazetesi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremi, etki haritasını Almanya haritasına uyarlayarak okuyucularına aktardı.

“Türkiye ve Suriye’deki deprem alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güneyi ve en kuzeyi sallanmazdı.” denildi.

Almanya’daki birçok bölgenin depremden yoğun bir şekilde etkileneceğini belirten Bild, “Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hanover gibi şehirler bu felaketin en ağır yükünü çekecek ve ciddi şekilde tahrip olacaktı. Sadece bu şehir merkezlerinde milyonlarca insan etkilenecekti” dedi.