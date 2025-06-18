BİLDİRİLDİ, TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı açıklandı. Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu’nun görüştüğünü doğruladı fakat görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi.

İRAN’A DÜZENLENEN SALDIRI VE GÜVENLİK DURUMU

Görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ABD’nin müdahil olup olmayacağına dair sorular gündeme geldi. Bunun yanı sıra, görüşme ile ilgili hem İsrail hem de ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Trump, önceki gün ulusal güvenlik ekibini toplayarak durumu değerlendirdi ancak İsrail-İran gerilimi hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi vermedi.