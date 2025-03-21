Bildirimlerle İstanbul’a Nevruz Mesajı Gönderildi

NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle, İstanbul’da yaşayanların cep telefonlarına özel kutlama mesajı gönderdi. Mesaj içerisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için… Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun” şeklindeki ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde yolsuzluk ve terör örgütüne yardım iddialarıyla gözaltına alındı. Bu operasyon çerçevesinde, belediye yetkilileri de dahil olmak üzere toplamda 106 kişi için gözaltı kararı çıktı.