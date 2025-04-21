Bilecik 2. Amatör Lig Başladı.

AMATÖR LİG SEZONU HEYECANI BAŞLADI

Bilecik 2. Amatör Lig’de 2024-2025 sezonu bugün gerçekleşen maçlarla start aldı. Kınıkspor’un mücadelesinde tribünlerde yer alan kadınların yoğun ilgisi dikkat çekti. Kınıkspor’un başkanı, maçta tribünleri dolduran tüm kadın izleyicilere teşekkür etti.

KINIĞSPOR RAKİBİ GÜNEŞSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Bilecik 2. Amatör B Grubu’nun ilk haftasında Kınıkspor, Pazaryeri İlçe Stadı’nda Güneşspor ile karşılaştı. Kınıkspor, bu müsabakada 4-2’lik skorla galip geldi. Maçta kadın seyircilerin erkeklerden daha fazla olması, Kınıkspor’un başkanını çok mutlu etti. İsmail Korkut, “Dün oynanan müsabakada kendi evimizde Güneşspor’u 4-2 yendik. 3 puandan daha çok tribünler dolduran kadınlar bizleri çok sevindirdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederek, her hafta maçlarımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.

BOZÜYÜKSPOR KANDİLLİSPOR’U GEÇTİ

Günün diğer karşılaşmasında Kandillispor ile Bozüyükspor bir araya geldi. Bu mücadele, Bozüyükspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Bilecik 2. Amatör Lig’in ilk haftası keyifli maçlara ev sahipliği yaptı.