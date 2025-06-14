Bilecik Aile Ve Sosyal Hizmetler Denetim Yaptı

DENETİM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan Kreş İzleme Komisyonu ile birlikte Bozüyük İlçesi’nde faaliyet gösteren Özel Barış Çocuk Gündüz Bakımevi’nde denetim gerçekleştirdi. Bu denetim çerçevesinde, kurumun fiziksel koşulları, eğitim alanları, personel yapısı ve çocuklara sağlanan hizmetler kapsamlı bir şekilde incelendi.

ÇOCUKLARLA BULUŞULDU

Denetim sırasında çocuklarla bir araya gelen İl Müdürü İlkay Türkoğlu, miniklerle sohbet etti ve onların etkinliklerine katıldı. Türkoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, bu ziyaretlerin kurumların gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Aynı zamanda, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Denetim, kurum yöneticileriyle yapılan bir değerlendirme toplantısıyla son buldu. Bu toplantı, denetim sürecinin ardından alınan notların gözden geçirilmesini ve gelecek planlamalarının yapılmasını sağladı.