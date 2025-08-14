Bilecik Aile Yılı İndirimi Projesi Başladı

GENÇ ÇİFTLERE YARDIMCI OLACAK PROJE

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Yılı kapsamında evlenmeyi planlayan gençler için dikkate değer bir projeyi hayata geçiriyor. Bilecik ilinde yer alan yerel işletmelerle yapılan protokol sayesinde, genç çiftlere özel indirim anlaşmaları devreye giriyor. Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle gerçekleştirilen bu proje ile düğün alışverişleri ve ev kurma süreçlerinde ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerde önemli indirimler sağlanacak.

İNDİRİM ETİKETLERİ İŞ YERLERİNDE

Projenin tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, anlaşma sağlanan işletmeleri ziyaret ederek ‘Aile yılına özel indirimler burada’ etiketlerini iş yerlerinin vitrinlerine yerleştirdi. Bu uygulama, genç çiftlerin indirimli hizmet sunan işletmeleri kolaylıkla bulup bu avantajlardan yararlanmalarını sağlayacak. Proje, hem yeni bir yuva kuracak genç çiftlerin ekonomik yüklerini azaltmayı hem de yerel esnafı desteklemeyi hedefliyor.

ANLAŞMALI FİRMALARA ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelinde benzer uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor. İndirim kampanyasına katılan firmaların güncel listesinin yer aldığı bilgi, Aile ve Gençlik Fonu’nun resmi internet adresinde ‘Kampanyalar’ başlığı altında yayınlandı. İlgili çiftlerin bu listeyi düzenli bir şekilde takip etmeleri öneriliyor.