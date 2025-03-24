Bilecik ASKF’ye Güven Kalmadı

BİLECİK 1 AMATÖR LİG TEMSİLCİSİNDEN ATEŞ PÜSKÜREN AÇIKLAMALAR

Bilecik 1 Amatör Lig temsilcisi 1299 Bilecik Kulübü’nün Başkanı Muhammet Okur, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına aday olma hedefini dile getirerek, “Bu saatten sonra kulüplerin Bilecik ASKF’ye olan güveni kalmamıştır” diye belirtti. Kulübün A Grubundaki son maçında, Kürespor ile 3-0 öndeyken son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak 2. Amatör Lig’e düşen 1299 Bilecik Kulübü’nün başkanı, konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

KULÜPLERİN GÜVENİ KALMADI

Okur, açıklamalarında Bilecik ASKF yönetimini sert bir dille eleştirdi. “Bilecik ASKF yönetimi aldıkları ve almadıkları kararlarla Bilecik 1. Amatör Ligi’nin gidişatıyla oynamıştır,” ifadesini kullanan Okur, “Bu yönetim biçimi Bilecik’te sadece kaos oluşturur. Bu saatten sonra kulüplerin Bilecik ASKF’ye olan güveni kalmamıştır. Bilecik futbolu birkaç kişinin kuklası olmuş durumdadır,” dedi. Okur, mevcut yönetimin istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Şuan yapacağınız tek hizmet istifa etmektir,” şeklinde konuştu.

BİLECİK FUTBOLUNUN GELECEĞİ

Bu açıklamalar, Bilecik futbol camiasında önemli bir tartışma başlatabilirken, Okur’un vizyonunun ASKF’nin geleceği üzerindeki etkisi merak ediliyor. Kulüplerin bir araya gelerek birlik oluşturması ve Bilecik futbolunun toparlanması için atılacak adımlar önem kazanıyor.