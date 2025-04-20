Bilecik Bozüyük’te Tır, Tur Otobüsüne Çarptı

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen bir kazada, tırın tur otobüsüne arka tarafından çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. O.Ö. yönetimindeki 60 BD 791 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda bulunan Dodurga Kavşağı’nda emniyet şeridinde duran M.F. idaresindeki 34 GPS 142 plakalı tur otobüsüne çarptı.

AÇIKLAMA VE YARALILARIN DURUMU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi yönlendirildi. Kazanın sonucunda, otobüs içerisindeki, aralarında öğrencilerin de bulunduğu toplam 12 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

OLAYIN SEBEBİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tur otobüsünün Çanakkale gezisinden dönerken Tokat’a gelmeden önce bir tesiste mola verdikten sonra, kapılardan birinin kapandığını fark edince emniyet şeridinde durduğu öğrenildi. Bu durumun kazanın sebebi olabileceği belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.