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Bilecik-Bozüyük Yolunda Tır Devrildi

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANDI

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucunda ulaşımda aksama meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.K. (26) yönetimindeki 42 ADP 184 çekici plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolunun 3’üncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü M.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sürdürüldü.

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