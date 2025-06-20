Bilecik’de Göçmen Kaçakçılığına Mücadele Devam Ediyor

DÜZENSİZ GÖÇE YENİ DENETİMLER

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla Huzur Uygulaması düzenledi. Bu uygulama kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, il genelinde gerçekleştirilen uygulama sırasında 25 farklı noktada denetimler yapıldı.

Uygulama için 23 ekip ve 93 personel görev aldı. Denetimlerde toplam olarak 866 kişi ile 571 araç sorgulandı. Ayrıca, 7 iş yeri, 6 terminal ve 5 metruk bina da kontrol edildi. Uygulamanın sonucunda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ’DEN AÇIKLAMA

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, bu uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Toplum güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak için denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi. Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların şehrin genelinde devam edeceğini belirtti.