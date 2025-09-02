Haberler

Bilecik’de Spor Turnuvası Tamamlandı

TURNUVANIN TAMAMLANMASI

Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen Zafer Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, sporcuların gösterdiği performanslarla oldukça renkli anlara sahne oldu. Turnuva boyunca farklı yaş gruplarındaki yarışmalar, satranç tutkunlarının strateji ve zekalarını sergilemelerine olanak tanıdı.

ÖDÜL TÖRENİ VE TEŞEKKÜR

Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular, ödül töreninde madalya ve kupalarını aldı. Bilecik İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Demir, “Zafer Bayramı coşkusunu sporla birleştirmek bizler için çok anlamlı. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.

Tyh Temettü Ödemesi, 5,85 Tl

Havayolu şirketinin hisse başına yapacağı temettü ödemesi ve ikinci taksit tarihi, uzun bir aradan sonra dikkat çekiyor. Şirketin sağlam mali durumu bu gelişmeyi destekliyor.
Elazığ’da Tofaş Otomobil Drift Yaptı

Elazığ'da, bilinmeyen bir sürücü Tofaş marka otomobille drift yaparak tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın telefonuyla görüntülendi.

