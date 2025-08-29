Haberler

Bilecik’de Sporla Huzurevi Buluşması Yapıldı

ANLAMLI BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde büyüklerle keyifli bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile gerçekleştirildi ve badminton sporcuları ile antrenörler, yaşlıların önemli tecrübelerinden yararlandı. Öğrencilerin sunmuş olduğu küçük hediyeler, katılımcılara sıcak bir ortam sağlarken, dostane sohbetler ve samimi karşılaşmalar etkinliğin atmosferini güzelleştirdi. Huzurevi sakinleri ise bocce oyunu oynayarak yeteneklerini sergiledi ve gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

SAĞLAM SOSYAL BAĞLAR KURULUYOR

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, “Büyüklerimizin yanında olmak, onların mutluluğundan güç almak bizler için çok değerli. Bu tür etkinliklerle hem sporun hem de sosyal bağlarımızın güçlenmesini hedefliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Yapılan etkinlik, katılımcılara sporun yanı sıra sosyal anlamda da bir etkileşim imkanı sundu. Bu tür organizasyonlar, toplumda yaşlılara verilen önemin pekiştirilmesi adına büyük bir rol üstleniyor.

