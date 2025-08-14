Bilecik Dijital Detoks Etkinliği Göz Doldurdu

DİJİTAL DETOKS ETKİNLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Dijital Detoks Etkinliği Kendine Dönüş Yolculuğu” büyük bir ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, teknolojinin yoğun temposundan bir günlüğüne uzaklaşarak doğayla iç içe geçen bir etkinlikte ruhlarını ve bedenlerini dinlendirme fırsatı buldu. Etkinlikte, katılımcılar cep telefonlarını bir kenara bırakarak dijital bağımlılık konusunda YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) uzmanlarından bilgilendirme sunumları dinledi. Gençlik merkezi liderleri, çocuklar için hazırlanan eğlenceli ve öğretici atölyelerle etkinliğe renk kattı.

SAĞLIKLI YAŞAM TEMASI ÖNE ÇIKTI

Etkinliğin dikkat çeken bir diğer parçası ise sağlıklı yaşam merkezi katkılarıyla gerçekleştirilen “sağlıklı beslenme ve obezite farkındalığı” etkinlikleri oldu. Katılımcılar, fiziksel aktivitelerle spor yaparken bilinçli yaşam hakkında bilgi sahibi oldular. Doğa yürüyüşleri, kitap okuma saatleri, müzik dinletileri ve takım oyunları sayesinde zihinsel rahatlama elde eden etkinlik, sosyal bağların kuvvetlenmesine de katkı sağladı.

GEÇMİŞTEKİ DENEYİMLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Etkinlik sonrası yapılan değerlendirmelerde pek çok katılımcı, dijital dünyaya bakış açılarının değiştiğini ve gerçek yaşamla temas kurmanın önemini bir kez daha fark ettiklerini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin dijital bağımlılık sorununa karşı bilinci artırması ve sağlıklı yaşamı teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.