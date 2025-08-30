Bilecik’e 54 Doktor Atandı

54 DOKTOR ATAMASI AÇIKLANDI

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehre 54 doktor atandığını duyurdu. Yıldırım, konu ile ilgili olarak “Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son atama çerçevesinde Bilecik’e toplam 54 doktor atanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu ve Bilecik’in sağlık alanındaki gelişimine katkı sağlayan önceki dönem Sağlık Bakan Yardımcısı ve Milletvekili Halil Eldemir’e teşekkür ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENİYOR

Yıldırım, Bilecik’e yapılan bu önemli atamaların sağlık hizmetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Bu atamalar, bölgedeki sağlık altyapısının güçlenmesine ve halkın sağlık hizmetlerine erişiminin artırılmasına katkı sağlıyor.