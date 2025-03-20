Bilecik Ekstrem Sporların Yeni Adresi Oluyor

DOĞA VE MACERA TUTKUNLARI İÇİN YENİ BİR ADRES

Bilecik, doğa ve macera severler için yeni bir cazibe merkezi olmaya başlıyor. Vali Şefik Aygöl, Motokros Şampiyonası’na hazırlanan sporcularla bir araya gelerek Pelitözü Gölpark’tan başlayan ve Selöz Göleti’nde sona eren ATV sürüşüne katıldı. Vali Aygöl, sporcularla birlikte parkuru deneyimleyerek bölgenin ekstrem sporlar açısından sunduğu imkanları yerinde inceledi.

BİLECİK’İN POTANSİYELİ

Etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Bilecik’in doğal yapısı, ekstrem sporlar için büyük bir potansiyele sahip. Motokros, ATV, yamaç paraşütü ve daha birçok spor dalında şehrimizi öne çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Aygöl, Bilecik’in sunduğu olanakları vurguladı.

GELECEKTE ADRENALİN TUTKUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Aygöl ayrıca, “Selöz Göleti, ATV ve motokros başta olmak üzere pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, bölge yakın gelecekte adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri haline gelecek” ifadelerini kullanarak, Bilecik’in ekoturizm potansiyelinin artacağına dikkat çekti.