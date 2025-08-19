Bilecik Emniyet, Çocuklara Trafik Eğitimi Verdi

ETKİNLİKTE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkoğlu Mini Akademi okulunu ziyaret eden polis ekipleri, çocuklara trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgi verdi. Etkinlik boyunca miniklerle yakından ilgilenen ekipler, çocukların sorularını yanıtladı ve trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratacak materyaller dağıttı.

POLİSLERLE YETENEKLERİ ARTIRIYOR

Çocuklar, polislik mesleğini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Görevli polislerle yapılan sohbetler sayesinde, meslek hakkında bilgi sahibi oldular. Toplum Destekli Polislik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, çocukların güvenlik kültürünü geliştirmeye yardımcı olması ve polis-halk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.