Bilecik Emniyet Futbol Takımı Çeyrek Finalde

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ BAŞARILI KUTLAMALARI

Türk polis teşkilatının 180’inci ‘Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları’ kapsamında düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası’nda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı önemli bir başarı elde etti. Bursa Bölge Şampiyonu unvanıyla son 16 turuna yükselen Bilecik ekibi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı ile yaptığı karşılaşmayı 4-2’lik skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Müsabaka oldukça çekişmeli geçti ve Bilecik futbol takımı sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Oyuncuların uyumları ve maç boyunca gösterdikleri mücadele azmi, izleyenlerden büyük bir takdir topladı. Bu galibiyet, kentte sevinç ve gurura yol açtı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çeyrek finale yükselen takımımızı tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında da başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu destek, takımın motivasyonunu artırırken, gelecekteki maçları için de umut vadediyor.