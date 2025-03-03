Bilecik Emniyet, Halı Saha Turnuvası Şampiyonu Oldu

BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ FUTBOL TAKIMI BÖLGE ŞAMPİYONU OLDU

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, Bursa’da gerçekleştirilen Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bölge şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları çerçevesinde, Polis Akademisi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle 81 İl Emniyet Müdürlüğü’nün katılımıyla gerçekleştirilen bu turnuvada Bilecik’in futbol takımı ön plana çıktı.

BİLECİK, GRUP AŞAMASINI ZORLUKSIZ GEÇTİ

Turnuvanın grup aşamasında, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüklerinin yer aldığı grupta mücadele etti. Takım, oynadığı tüm maçları kazanarak grup birincisi unvanını elde etti ve bölge şampiyonu oldu. Bu başarı ile birlikte takım, turnuvanın son 16 turuna yükselme hakkı kazandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, “Türk Polis Teşkilatımızın 180. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu turnuvada elde edilen başarı, teşkilatımızın spor ve dayanışma ruhunu yansıtması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Takımımızı kutlar, bundan sonraki müsabakalarında da başarılar dileriz” şeklinde açıklama yaptı. Bu duygu dolu ifadeler, sporun önemini ve takım ruhunu vurguladı.