Bilecik Emniyeti Trafik Eğitimi Gerçekleştirdi

TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN KAZANDIRILMASI

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, küçük yaştaki bireylere trafik güvenliği bilincini kazandırmak için önemli bir eğitim faaliyeti düzenledi. Yavuz Sultan Selim Camii Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen programda, trafik kuralları ve saygılı davranışlar üzerine uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim, minik adımların trafik bilgisiyle büyütülmesi amacıyla yapıldı ve öğrencilere trafikte uyulması gereken temel davranış biçimleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Trafikte güvenliğin sağlanması, saygılı davranışlar ve kurallara uyulmasının önemi üzerinde duruldu. Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, bu tür eğitimlerin trafik kazalarının önlenmesinde ve toplumda trafik kültürünün kazandırılmasında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. “Trafik bilincini çocuk yaşlarda kazanmak, geleceğimiz için en önemli yatırımlardan biridir” şeklinde konuştu. Eğitim etkinliğine katılan öğrenciler, trafik işaretlerini öğrenme fırsatı bulurken uygulamalı aktivitelerle trafik kurallarını pekiştirdi.

AİLELER DE BİLİNÇLENİYOR

Eğitim programının amacı, hem çocukların hem de ailelerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak. Bu tür girişimlerin, toplumda daha güvenli bir trafik kültürü oluşturma hedefiyle devam etmesi bekleniyor.