Bilecik Emniyeti, Vatandaşları Bilgilendirdi

EMNİYET EKİPLERİ DOLANDIRICILIK KONUSUNDA BİLGİLENDİRİYOR

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşları dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendiriyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında kurulan Bit Pazarı’nı ziyaret ederek bu konuda önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

KARTINI, KİMLİĞİNİ KORU SLOGANI

Pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlara “kartını, kimliğini, bilgini koru” sloganıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı. Ekipler, özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık gibi çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Bununla birlikte, kişisel bilgilerin korunması ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği konusunda da bilgiler verildi.

DEVAM EDEN BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Etkinlikte vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Polis ekipleri, bu tür bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam edeceğini bildirdi.