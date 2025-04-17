Bilecik, Enduro & ATV Şampiyonası’na Hazırlanıyor

HAFTA SONU DÜZENLENECEK ŞAMPİYONAYA HAZIRLIK

Bilecik, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Vali Şefik Aygöl, geçen yıl son 15 yılın en fazla katılımı ile düzenlenen bu önemli etkinlikte, 20 bin vatandaşın izlediğini ve 196 profesyonel sporcunun yarıştığını dile getirdi. Aygöl, “Bu sene hedefimiz, geçen seneki katılımın üzerine çıkmak.” şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye’NİN EN UZUN VE ZOR PARKURU

Vali Aygöl, 19-20 Nisan tarihlerinde kentte yapılacak şampiyonanın hazırlıklarıyla ilgili olarak basın mensuplarıyla parkuru gezdi. “Bu hafta sonu Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayağını gerçekleştireceğiz,” diyen Aygöl, yarışın ilk kısmının yine Bilecik’te başlayacağına dikkat çekti. Aygöl, “Türkiye’nin en uzun parkurunun bulunduğu alanda yarışacağız. Yarışmacılarımız toplamda 26 kilometre boyunca zorlu bir parkurda mücadele edecek” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA SESLENDİ

Son olarak, Bilecik Valisi Aygöl, vatandaşlara hitap ederek, alanda kapsamlı etkinliklerin yapılabileceğini belirtti. “Burada rahat bir şekilde eğitim ve etkinlikler düzenleyebiliriz. Vatandaşlarımız, özellikle hafta sonları tercih edilen Gölpark’a alternatif olacak bu alanda spor aktivitelerini gerçekleştirirken, keyifli vakit de geçirebilecekler,” dedi.