Bilecik, Enduro ve ATV Şampiyonası Bekleniyor

ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Bu hafta sonu Bilecik, Türkiye’nin en zor parkurlarından birinde Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Motor sporları tutkunlarının merakla beklediği bu organizasyon, 19-20 Nisan tarihlerinde Endurobil365 Extreme Park’ta gerçekleştirilecek.

VALİ, HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEDİ

Yarış öncesi sahada incelemelerde bulunan Vali Şefik Aygöl, hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Güvenlik önlemleri, teknik altyapılar ve seyirci alanlarının düzenlemeleri titizlikle gözden geçiriliyor. Etkinlik, yalnızca yarışlardan ibaret olmayacak; festival atmosferi ile dolu bir hafta sonu sunmayı vaadediyor.

BÖLGEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce sporseveri bir araya getirecek olan şampiyona, bölgenin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası’na katılıp parkurun zorluğuna meydan okuyacak sporcular, kıyasıya bir mücadele sergileyecek.