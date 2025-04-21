Bilecik, Enduro Ve ATV Şampiyonası’nda Rekor İzlendi

BİLECİK’TE REKOR İZLEYİCİ KATILIMI

Bilecik’te hafta sonu gerçekleştirilen Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası, büyük bir izleyici katılımına sahne oldu. 83 bin nüfuslu şehirde, 50 bin kişi bu heyecan dolu yarışları izledi. Cumartesi ve pazar günlerine yayılan etkinliğe 200 motosiklet ve ATV tutkunu sporcu kayıt yaptırdı. Bu rakam, son yılların rekoru olarak kayıtlara geçti. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şampiyonanın yapıldığı alana 10 bine yakın aracın giriş-çıkış yaptığını ve 2 gün boyunca 50 bini aşkın kişinin yarışları izlediğini belirtti.

ADRENALİN DOLU YAŞANTILAR

Motor sporlarına ilgi duyanların kalbinin Bilecik’te attığını ifade eden Aygöl, “Türkiye Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Valiliğimiz öncülüğünde düzenlenen 26 kilometrelik Türkiye’nin en zorlu ve en uzun parkurlarından biri olarak kabul edilen Endurobil 365 EkstremPark, sporseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.” dedi. Organizasyonun ilk günü, motor sporlarının yıldızlarından Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat’ın, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı muhteşem gösteriler ile şenlendi. Polat’ın dumanlar içindeki stunt hareketleri ve motosiklet üzerindeki akrobatik gösterileri, kalabalık tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Gün boyunca süren sıralama turlarında, ATV ve motosiklet sürücüleri, zorlu parkurlarda en iyi dereceleri elde etmek için mücadele etti. Tribünler tamamen dolarken, yarış alanı adeta bir festival alanına dönüştü. Renkli görüntüler, hem katılımcılara hem de izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

EKONOMİK VE TURİSTİK KATKI

Şampiyonanın ikinci günü ise tam anlamıyla bir mücadele sahnesine dönüştü. Aygöl, “Sabah 10.30’da başlayan final yarışları, akşam 16.00’ya kadar büyük bir heyecanla sürdü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen, farklı yaş gruplarındaki 200’ü aşkın kadın ve erkek sporcu, dereceye girmek ve şampiyonluk kupasını kaldırmak için kıyasıya yarıştı.” şeklinde konuştu. Zorlu virajlar, dik rampalar, su geçişleri ve çamurlu etaplar, parkurun iddialı yapısını bir kez daha ortaya koydu. Bilecik’in doğal güzellikleriyle çevrili Endurobil 365 EkstremPark, bu büyük organizasyonla birlikte Türkiye’deki motor sporları camiasının dikkatini çekiyor ve şehre hem ekonomik hem de turistik anlamda önemli katkılar sağlıyor. Şampiyona boyunca güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğunu ve izleyiciler için çeşitli sosyal alanlar, yiyecek içecek stantları ve etkinlik noktaları oluşturulduğunu da sözlerine ekledi. Bilecik, motor sporları açısından önemli bir ev sahipliği yaparken, Enduro ve ATV tutkunları bir sonraki buluşma için sabırsızlıkla bekliyorlar.