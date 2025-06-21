Bilecik Futbol Akademi Hızla Gelişiyor

BİLECİK FUTBOL AKADEMİSİ’NDE HEDEFLER BÜYÜK

Bilecik Futbol Akademi U11 ve U12 takımları, hafta boyunca düzenlenen 2 antrenman ile çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların hırsları ve yetenekleri, dikkatleri üzerine çekiyor. 2024 yılında kente kazandırılan Bilecik Futbol Akademi Kulübü, Sedat Memiş, Bayram Kaptan, Eşref Taş ve Metin Şahin gibi isimler tarafından genç yetenekleri bir araya getiriyor. Genç sporcular, tüm yaş gruplarıyla lige katılacakmış gibi bir hazırlık süreci yürütürken, en alt lig olan U13 Gençler Ligi’nde gösterdikleri başarıyla dikkatler üzerine çekiliyor.

ANTRAINMANLAR DİNAMİK GEÇİYOR

Bilecik’te lig bulunmamasına rağmen, U11 ve U12 takımları haftalık 2 antrenman düzenliyor. Çocuklar, antrenörleri eşliğinde antrenmanlarına düz koşu, kültür fizik egzersizleri ve eğlenceli top kapma oyunları ile başlıyor. Antrenmanların ardından çift kale maçlar ve penaltı atışları gerçekleştiriliyor. İlerleyen dönemde U13 Gençler Ligi’nde takım kadrosuna girmek için hırslı bir rekabet sergileyen çocukların yetenekleri göz dolduruyor.

ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM

Bilecik Futbol Akademi Kulübü U13 takım antrenörü Metin Şahin, kulübün hedeflerini genç yetenekleri bir araya getirmek olarak belirtiyor. Şahin, “Kısa süre önce kurulan kulübümüz, bu yıl katıldığı turnuva ve U13 Gençler Ligi’nde gösterdiği başarılar ile dikkat çekti. Biz, altyapıya verdiğimiz önem sayesinde üst liglerdeki takımlara futbolcu yetiştiren bir kulüp olacağız. Yaz ve kış okullarında yüzlerce çocuğumuz arasından yetenekli olanları seçerek, profesyonel anlamda ilk adımlarını attırıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.