Bilecik Gençlik Eğitimi Verildi

EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ‘Farkındalık’ ve ‘Psikososyal’ destek eğitimi verildi. Eğitimlerle birlikte, personelin almış olduğu ‘Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi’ ve ‘Aile Yılı Kapsamında Psikososyal Destek Eğitimi’ konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Psikolog Şura Tuna’nın yönlendirmeleriyle gerçekleştirilen bu eğitimlerde, bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve bireysel ile toplumsal etkiler hakkında derinlemesine bilgi aktarıldı. Bunun yanı sıra aile içi iletişimi güçlendirme, duygusal dayanıklılık, empati ve psikososyal destek mekanizmaları da tartışılan konular arasında yer aldı.

Eğitimlerin ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir konuştu. “Personelimizin hem kendi psikolojik sağlamlıklarını artırmak hem de hizmet sundukları gençlere daha sağlıklı bir şekilde rehberlik edebilmeleri için bu tür eğitimleri önemsiyoruz” diyen Demir, bağımlılıkla mücadele ve aile içi iletişimin önemine vurgu yaptı. “Toplum sağlığının temelini oluşturan iki önemli konu. Bu doğrultuda yapılan her çalışma, gençliğimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.