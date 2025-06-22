Bilecik Gençlik Spor Okulları Açık!

BİLECİK’TE ÜCRETSİZ SPOR OKULLARI KAYITLARI SÜRÜYOR

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği “GSB Ücretsiz Spor Okulları” projesi çerçevesinde çocuklar ve gençlere yönelik yaz spor okulu kayıtlarını sürdürüyor. Yaz tatilinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve bireylerin bedensel ile ruhsal gelişimine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen proje, tekvando, judo, halter, karate, güreş, okçuluk, atletizm, voleybol, basketbol, hentbol, badminton, yüzme, tenis ve masa tenisi gibi birçok branşta ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURMAK HEDEFLENİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporun bireylerin gelişimi üzerindeki etkisini vurgulayarak, ailelere çağrıda bulundu. Demir, “Yaza enerjik bir başlangıç yapmak isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz spor okullarımıza bekliyoruz. Yaz bitmeden harekete geçin, sporla dolu bir yaza merhaba deyin” şeklinde konuştu.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Spor okullarına başvurular, e-Devlet üzerinden “Spor Bilgi Sistemi > Ulusal Spor Projeleri” menüsünden veya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne şahsen yapılabiliyor. Yaz boyunca devam edecek eğitimlerde uzman antrenörler eşliğinde sunulacak spor eğitimleri, gençlerin fiziksel dayanıklılıklarını artırmanın yanı sıra disiplin, takım ruhu ve özgüven gibi önemli değerlere destek vermeyi amaçlıyor. Ayrıca, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, spor okullarına gösterilen ilginin her yıl arttığını ifade ederek, çocuklarını spora yönlendirmek isteyen aileleri erken kayıt yaptırmaları konusunda uyardı.