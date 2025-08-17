Bilecik Gençlik Ve Spor, Açıldı

Haberler

AÇILIŞ TÖRENİ CÖSZKULU GEÇTİ

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Analig Basketbol 2. Etap 1. Grup müsabakaları, İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen heyecan dolu bir açılış seremonisi ile başladı. Genç sporcuların sahada kıyasıya rekabet ettiği etkinlik, izleyicilere büyük bir heyecan sundu.

Açılış töreninde yer alan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yaptığı açıklamada, “Bugün burada, gençlerimizin sporla buluştuğu, centilmence ve dostça bir rekabet ortamında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar, sporun birleştirici gücünü ortaya koyuyor ve gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz, centilmenlikten ödün verilmeden, hep birlikte daha nice zaferlere imza atılacağına inanıyoruz.” dedi.

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

