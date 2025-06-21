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Bilecik Gençlik Ve Spor, Antrenörleri Kutladı

DÜNYA ANTRENÖRLER GÜNÜ KUTLANDI

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Dünya Antrenörler Günü sebebiyle İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenörlerle bir araya geliyor. Etkinlikte, antrenörlerin özverili emeklerine teşekkür eden İl Müdürü Demir, tüm antrenörlerin özel gününü kutluyor.

ETKİNLİKTE KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Program kapsamında bir pasta kesiliyor, çeşitli hediyeler takdim ediliyor ve çok sayıda keyifli an yaşanıyor. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, antrenörlerin sporun gelişimine sağladığı katkılar ön plana çıkıyor.

HATIRA FOTOĞRAFLARI İLE SONA ERDİ

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona eriyor. Bilecik’te düzenlenen bu anlamlı buluşma, antrenörlerin motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

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