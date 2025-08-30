Bilecik Gençlik Ve Spor Yatırımları Yapıldı

GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI ZİYARETİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gençlik ve spor yatırımları kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bir ziyaret düzenledi. Vali Sözer, il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar, projeler ve yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldı. Sunumda, il genelinde toplam 34 tesis ve yurdun hizmet sunduğu ve 2024 yılı boyunca 4 bin 218 öğrencinin yurtlarda konakladığı ifade edildi. Spor faaliyetleri içinde ise ilde 25 bin 764 lisanslı sporcu ve 2 bin 251 faal sporcunun bulunduğu açıklandı.

SPORDA YETENEK TARAMALARI

2024-2025 eğitim döneminde 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı ve 2023-2024 dönemi tarama sonuçlarına göre 363 öğrencinin yetenekli oldukları branşlara yönlendirildiği belirtildi. “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi aracılığıyla 2025 yılı içinde 3 bin 700 çocuğa yüzme öğretimi sağlanırken, yıl sonuna kadar hedefin 4 bin 500 çocuğa ulaşmak olduğu aktarıldı. Uluslararası müsabakalarda 5 branşta 10 derece kazanıldığı ve 5 branşta 16 milli sporcu yetiştirildiği ifade edildi.

GENÇLİK MERKEZİ FAALİYETLERİ

Gençlik merkezlerinde yıl boyunca 38 bin 739 gence ulaşıldığı ve toplam 4 bin 803 faaliyet gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, 800 gencin katılımıyla 38 kamp düzenlendiği duyuruldu. Bunun yanında Bozüyük, Söğüt ve Gölpazarı Gençlik Merkezleri ile Pazaryeri Spor Salonu ve Gölpazarı Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının tamamlanarak hizmete açıldığı kaydedildi. Tesislerde 5 milyon 900 bin TL maliyetle 30’un üzerinde bakım-onarım çalışması yapıldığı vurgulandı.

Vali Sözer, “Sporun ve sporcunun yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.