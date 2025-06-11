Haberler

Bilecik Hastanesi Otopark Sorunu Büyüyor

BİLECİK’TE PARK SORUNU HAFTALARCA DEVAM EDİYOR

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki otomobil park problemi vatandaşlarda büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. 2020 yılında hizmete giren ve 250 yatak kapasitesine sahip olan hastane, 87 polikliniği, 11 ameliyathanesi, 17 yeni doğan yatak sayısı ve 27 yataklı yoğun bakım ünitesi ile dikkat çekiyor. Hastanenin açılışı, dönemin Sağlık Bakan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in yoğun çabaları sonucu gerçekleşti. Ancak, hastanenin otopark alanının yetersiz kalması, halkı zor durumda bırakıyor.

Otopark yetersizliği nedeniyle, hasta ve yakınları mezarlık ve köprü altı gibi alanlarda park etmeye çalışıyor. Ancak bu bölgelerde de yer bulmakta zorluk yaşayan sürücüler, sonunda kaldırım üzerinde araç bırakma yoluna gidiyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu park sorununa bir çözüm bulmalarını talep ediyor. Kaldırımlara park eden araçlar yüzünden uzun araç kuyrukları oluştuğu belirtiliyor. Durum, Bilecik’te trafiği olumsuz etkiliyor ve bu sorun vatandaşlar arasında büyük bir tartışma konusunu oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Talip Olduğu Sane

Bayern Münih, Leroy Sane ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız futbolcu, güncellenen teklifi reddederek kulübe ayrılma niyetini bildirdi. Sane'nin geçmişi ve kariyeri merak ediliyor.
Haberler

Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Hazırlıyor

DEM Partisi, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme hazırlığı yapıldığını duyurdu. Bu görüşmenin önemli bir istişare fırsatı olacağını belirttiler. Terörsüz Türkiye için Meclis'te komisyon kurulması gerektiği vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.