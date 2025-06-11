Bilecik Hastanesi Otopark Sorunu Büyüyor

BİLECİK’TE PARK SORUNU HAFTALARCA DEVAM EDİYOR

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki otomobil park problemi vatandaşlarda büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. 2020 yılında hizmete giren ve 250 yatak kapasitesine sahip olan hastane, 87 polikliniği, 11 ameliyathanesi, 17 yeni doğan yatak sayısı ve 27 yataklı yoğun bakım ünitesi ile dikkat çekiyor. Hastanenin açılışı, dönemin Sağlık Bakan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in yoğun çabaları sonucu gerçekleşti. Ancak, hastanenin otopark alanının yetersiz kalması, halkı zor durumda bırakıyor.

Otopark yetersizliği nedeniyle, hasta ve yakınları mezarlık ve köprü altı gibi alanlarda park etmeye çalışıyor. Ancak bu bölgelerde de yer bulmakta zorluk yaşayan sürücüler, sonunda kaldırım üzerinde araç bırakma yoluna gidiyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu park sorununa bir çözüm bulmalarını talep ediyor. Kaldırımlara park eden araçlar yüzünden uzun araç kuyrukları oluştuğu belirtiliyor. Durum, Bilecik’te trafiği olumsuz etkiliyor ve bu sorun vatandaşlar arasında büyük bir tartışma konusunu oluşturuyor.