Haberler

Bilecik Hastanesinin Otopark Sorunu Zorlaştırıyor

KRONİK OTOPARK SORUNU

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sürekli devam eden otopark sorunu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. 2020 yılında 250 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 87 poliklinik, 11 ameliyathane, 17 yeni doğan yatağı ve 27 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermeye başladı.

Hastanenin otoparkı yeterli olmadığından dolayı vatandaşlar çeşitli yerlerde, özellikle mezarlık, köprü altı ve kaldırım üzerinde, trafiği zora sokacak şekilde park yapıyor. Sürücüler, bu tür parkların trafiği sıkıştırdığına dikkat çekerek, “Hastane bahçesi mezarlık tarafı parklar bu şekilde her gün. Ambulans gelse geçemez, araçlar dönüş yapamıyor” diyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aday Bozdemir’e Veda Yemeği Düzenlendi

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Samsun Vali Yardımcılığına atanmasının ardından düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Haberler

Mersin’in Gülnar’ında Nefes Oyunu Sahnelendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, tiyatrocu Nazlı Çığa'nın tek kişilik "Nefes" oyunu izleyicilerle buluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.