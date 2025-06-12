Haberler

Bilecik Huzurevi’nde Keyifli Bocce Oyunu

HUZUREVİ ZİYARETİ

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti ve burada huzurevi sakinleriyle bocce oyunu oynadı. Beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeliyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Yıldırım, yaşlılarla bir araya gelerek onların taleplerini ve görüşlerini dinledi.

SOSYAL ETKİNLİK PROJESİ

Ziyaret sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği “Sosyal Etkinlik” projesi kapsamında bocce oyunu oynandı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bu aktiviteye katılarak huzurevi sakinleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi. Huzurevi sakinlerinin bu etkinlikten dolayı duyduğu mutluluk yüzlerine yansıdı.

DESTEK SÜRECEK

Etkinlik sonunda Yıldırım, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu tarz sosyal projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in İran’a Saldırısı Tahran’da Görüldü

İsrail'in saldırısı sonrası Tahran'da hasar belirginleşti. Yıkılan binalar ve yükselen dumanlar, sabahın erken saatlerinde şehri sarhoş etti.
Haberler

İsrail İle İran Arasında Çatışma Yaşandı

İsrail, İran'a füze saldırısı düzenleyerek önemli komutanları hedef aldı. İran basını, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü duyurdu. Diğer komutanların da hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.