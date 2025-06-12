Bilecik Huzurevi’nde Keyifli Bocce Oyunu

HUZUREVİ ZİYARETİ

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti ve burada huzurevi sakinleriyle bocce oyunu oynadı. Beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeliyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Yıldırım, yaşlılarla bir araya gelerek onların taleplerini ve görüşlerini dinledi.

SOSYAL ETKİNLİK PROJESİ

Ziyaret sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği “Sosyal Etkinlik” projesi kapsamında bocce oyunu oynandı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bu aktiviteye katılarak huzurevi sakinleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi. Huzurevi sakinlerinin bu etkinlikten dolayı duyduğu mutluluk yüzlerine yansıdı.

DESTEK SÜRECEK

Etkinlik sonunda Yıldırım, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu tarz sosyal projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.