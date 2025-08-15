Bilecik İdare, 14 Köye Oyun Parkları Kurdu

YENİ OYUN PARKLARI KURULDU

Bilecik İl Özel İdaresi, köylerde çocukların güvenli ve modern alanlarda oynayabilmesi için 14 yeni oyun parkı kurdu. Bilecik Valiliği’nin talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar sayesinde her parkta modern oyun grupları, salıncak takımları ve tahterevalliler bulundu. Bu sayede köylerde yaşayan çocuklar hem güvenli hem de keyifli zaman geçirebiliyor.

ÇOCUKLARIN HİZMETİNE SUNULDU

Bilecik İl Özel İdaresi, açıklamasında “Bilecik merkez Yeniköy, Bozüyük ilçesi Karaağaç, Kapanalan, Osmaneli ilçesi Soğucakpınar, Bereket, Söğüt ilçesi Zemzemiye, Küre Pazaryeri ilçesi Gümüşdere, Kınık, Gölpazarı ilçesi Kümbet, İncirli, Yenipazar ilçesi Esenköy ve İnhisar ilçesinde Tozman köyleri olmak üzere toplamda 14 takım oyun grubu, 14 tahterevalli ve salıncak seti çocukların hizmetine sunuldu.” ifadesinde bulundu. Bunun yanı sıra, çocukların sağlıklı gelişimi ve mutlu bir çocukluk geçirmesi için yatırımlarına devam edeceğinin altını çizdi.

ŞEHİR STANDARTLARINDA SOSYAL ALANLAR

İl genelinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, kırsal kesimde yaşayan çocuklar için şehir standartlarında sosyal alanlar oluşturuyor. Böylelikle, çocukların oyun alanlarında daha sosyal ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri hedefleniyor.