Bilecik İl Emniyeti, Çocuklara Polislik Öğretiyor

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYOR

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde gelecek nesil olan çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Anaokulu ve Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilere polislik mesleğini tanıttı ve güvenlik bilinci aşılıyor.

ETKİNLİKLER İLE BİLGİ VERİLİYOR

Gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara Toplum Destekli Polislik (TDP) Hizmetleri, polislik mesleği, 112 Acil İhbar Hattı’nın kullanımı ve genel güvenlik kuralları hakkında bilgi sunuluyor. Renkli ve eğitici sunumlarla desteklenen bilgilendirme faaliyetinde, miniklerin merak ettikleri sorular da polisler tarafından açıklanıyor.

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER VERİLİYOR

Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, güvenlik konusunda bilinçli bireyler olmalarının önemi ifade ediliyor. Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, “Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında çocuklarımızla erken yaşta güvenlik bilincini paylaşmak ve polislik mesleğini tanıtmak bizler için büyük bir sorumluluk. Güvenli yarınlar, bilinçli nesillerle mümkündür” şeklinde konuşuyor.