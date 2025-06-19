Haberler

Bilecik İl Emniyeti, Ortaokul Eğitimi Düzenledi

BİLECİK’TE PROJELER DEVAM EDİYOR

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, “El Ele Verelim Güvenli Geleceğe” projesi çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. ‘Polis Varsa, Güven Var’ sloganıyla gerçekleşen bu organizasyon, Edebali Ortaokulu’nu ziyaret ederek polislik mesleğini tanıttı ve polise olan güveni artırmaya yönelik bilgilendirmeler yaptı.

ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMLER VERİLDİ

Etkinlik sırasında öğrencilere güvenli internet kullanımı ile 112 acil ihbar hattının doğru kullanımı hakkında da eğitimler verildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, geleceğimizin teminatı olan çocuklara güvenliğin ne demek olduğunu birlikte öğrettiklerini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Beyşehir Gölü’nde Yeni Av Sezonu

Beyşehir Gölü'nde av sezonu açıldı; yerli avcılara fırsatlar sunuluyor.
Haberler

Cnc Makinesi Emre Y.’nin Elini Kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki cam fabrikasında, arızalı CNC makinesini tamir eden bir işçi, sağ elini makineye kaptırarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.