Bilecik İl Emniyeti, Ortaokul Eğitimi Düzenledi

BİLECİK’TE PROJELER DEVAM EDİYOR

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, “El Ele Verelim Güvenli Geleceğe” projesi çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. ‘Polis Varsa, Güven Var’ sloganıyla gerçekleşen bu organizasyon, Edebali Ortaokulu’nu ziyaret ederek polislik mesleğini tanıttı ve polise olan güveni artırmaya yönelik bilgilendirmeler yaptı.

ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMLER VERİLDİ

Etkinlik sırasında öğrencilere güvenli internet kullanımı ile 112 acil ihbar hattının doğru kullanımı hakkında da eğitimler verildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, geleceğimizin teminatı olan çocuklara güvenliğin ne demek olduğunu birlikte öğrettiklerini vurguladı.