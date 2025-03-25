Bilecik İl Müftüsünden Kadir Gecesi Mesajı

RAMAZAN AYININ ANLAMINI VURGULAYAN MESAJ

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Ramazan ayının manevi değerleri ile Kadir Gecesi’nin önemini anlatan bir mesaj yayınladı. Müftü Dilek, “Kur’an-ı Kerim’in ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak tanımladığı Kadir Gecesi’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Dilek, Kadir kelimesinin “değer, kıymet ve itibar” anlamına geldiğini belirtti. Bu özel gecenin, şeref ve kıymetinden dolayı Kadir Gecesi olarak adlandırıldığını ifade eden Müftü, “Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerinin indirilmeye başlandığı bu müstesna zaman dilimi, insanlık için eşsiz bir hidayet kaynağıdır” şeklinde konuştu.

DUA VE ZİKİRLE DEĞERLENDİRME DAVETİ

Mesajında, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi ile ilgili olarak naklettiği “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır” hadis-i şerifine vurgu yapan Müftü Dilek, “Tüm Müslümanları bu özel geceyi dua, zikir ve istiğfarla değerlendirmeye davet ediyorum. Bu gece yapılan dualar, Müslümanların vahdetine ve insanlığın selametine vesile olsun” dedi. Son olarak, “Müslümanların vahdeti ve insanlığın selameti için Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.