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Bilecik İlçesinden Kayseri’ye Selamlar Getirdik

KAYSERİ’DE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye çapında kapsamlı olarak yapılan online anketin sonuçları doğrultusunda ödül almaya hak kazanan büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan’da Kayseri’de bir araya geldi. Bu etkinlik, belediyecilik alanındaki başarılı yönetimleri ödüllendirmek amacıyla büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

BAŞKAN TEKİN’DEN SELAMLAR

Ödül törenine katılan Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, “Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği, taşı mermer toprağı, seramik yaprağı, ipek şehri, Edabali’nin diyarı, Ertuğrul Gazi sancağı, Osmanlı ocağı, kadim şehir, tarih şehri Bilecik ilinin göletler diyarı ve güzel insanları olan Pazaryeri ilçesinden Kayseri’ye kucak dolusu selamlar getirdik. Kent&Başkan ailesi olarak bu güzel organizasyonu düzenleyen tüm ekibe teşekkür ederim. Ayrıca, haberler.com ekibine de desteklerinden dolayı minnettarım. En büyük teşekkürü ise güzel ilim ve ilçem Bilecik ilimizin Pazaryeri ilçesinin değerli insanlarına sunmak istiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

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