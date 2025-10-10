Bilecik’in Gölpazarı Beşgöller Sulak Alan İlan Edildi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Beşgöller, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescil edildi. Bilecik Valiliği’nin yaptığı açıklamada, Üyük köyü sınırları içerisinde, Sakarya Nehri kıyısında yer alan Beşgöller, su mercimeği, su civanperçemi, minimitçe ve kamış gibi çeşitli su bitkileri barındırıyor.

SU VE YABAN HAYATI Bu alan, alacabalıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl, erguvani balıkçıl, su tavuğu ve karabatak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, sazan ve yayın balıkları da burada bulunuyor.

BIYolojik ÇEŞİTLİLİK VE TURİZM Yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki bu bölgede, biyolojik çeşitlilik gözlemleri ve doğa turizmi etkinlikleri gerçekleştiriliyor.