Bilecik Kent Konseyi’nde Etkinlik Yapıldı

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Bilecik Kent Konseyi, dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla ‘Kitap, Kahve, Lokum’ isimli bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte, konseye üye kadınlar bulundukları ortamın elektriğini “iki saat boyunca kapatarak” kitap okuma etkinliği yaptı. Kent Konseyi Kültür Sanat ve Edebiyat Çalışma Grubu Başkanı Nejla Eker, etkinliğin amacının kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek olduğunu dile getirdi. Daha önce benzer organizasyonların kütüphane ortamında gerçekleştirildiğini belirtti.

OKUYUCU PAYLAŞIMI VE SOSYALLEŞME

Eker, “Kitaplarımızı alarak okuma etkinliği düzenledik. Bugün ise okuduklarımızın özetlerini çıkardık ve birbirimizle paylaştık. Aramızda öğretmenler, ev hanımları ve emekliler var. Böylece hem sosyalleşiyor hem de kitaplarımızı tanıyoruz. Bir kişinin okuduğu kitabı 10 kişi dinlemiş oluyor ve 10 farklı kitap hakkında bilgi sahibi oluyoruz” şeklinde ifade etti. Etkinlik süresince katılımcılar, okudukları kitaplar üzerinde fikir alışverişinde bulunarak toplumsal dayanışmayı ve kültürel gelişimi destekleyen bir atmosfer yarattı.

Kent Konseyi yetkilileri, ilerleyen dönemlerde şiir etkinlikleri gibi farklı kültürel buluşmalar da düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Etkinliğin, dijital bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığına dikkat çekildi.