Bilecik Kooperatif Faaliyetlerini Değerlendirdi

İPEKBÖCEĞİ ÜRETİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç, ipekböceği üretiminin verimliliğini artırmak amacıyla bir araya geldi. Çetin Ayvalık, Ahmet Genç ve ipek böceği üreticisi Serdar Demirkapı’yı makamında kabul etti. Görüşmenin ana teması, kooperatifin faaliyetleri ve bölgedeki ipek böceği üretiminin geliştirilmesi üzerineydi.

TARIMSAL ÜRETİME KATKI

Müdür Ayvalık, tarımsal üretime katkı sağlamak için tüm paydaşlarla iş birliğine açık olduklarını dile getirdi. Ayrıca, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Bu tür görüşmelerin, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi adına önemli olduğunu ifade etti.

Reyhan Özcan, YKS’de Türkiye 328’incisi oldu. Kızılay, başarıda destek sağladı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Gelecekte faydalı projeler yapmak istiyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor. Kızılay...

Muş'taki Reyhan Özcan, YKS'de Türkiye genelinde 328. olarak dikkat çekti ve Kızılay'ın yardımlarıyla Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burs kazandı.
İkizler, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikizler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aileleri bu başarıyla gururlanıyor.

