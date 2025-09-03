Haberler

Bilecik Mahalle Başkanları Toplantısı Yapıldı

TOPLANTILARDA İSTİŞARELER YAPILDI

AK Parti Bilecik teşkilatı, mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantıları düzenledi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez İl Koordinatörü Şahin Tin ile birlikte mahalle başkanlarıyla buluştu. Yıldırım, teşkilatın her düzeyinde uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

MAHALLE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yıldırım, “Her bir mahallemizde, teşkilatlanmamızın temeli olan mahalle başkanlarımızla tek tek görüşerek değerlendirmelerde bulunduk.” şeklinde konuştu. Mahallelerden ilçelere, ilçelerden ile yayılan bu güçlü yapının, birlik ve beraberliğin en kesin göstergesi olduğunu belirtti. “Güçlü bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşkilatın her bir ferdinin desteğiyle yarınlara daha emin adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kamışlı Hayatını Kaybetti, Taziyeleri Kabul Edildi

94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş dünyasında önemli katkılarda bulunan Kamışlı'nın ölümü üzüntüyle karşılandı.
Haberler

Oğuz Kürşat Onay Çocukları Kurtardı

Erzincan'da el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, oyun oynayan çocuklara yaklaşan hafif ticari aracı okul müdürü durdurdu. Çocuklar böylece büyük bir tehlikeden kurtuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.