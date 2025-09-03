Bilecik Mahalle Başkanları Toplantısı Yapıldı

TOPLANTILARDA İSTİŞARELER YAPILDI

AK Parti Bilecik teşkilatı, mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantıları düzenledi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez İl Koordinatörü Şahin Tin ile birlikte mahalle başkanlarıyla buluştu. Yıldırım, teşkilatın her düzeyinde uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

MAHALLE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yıldırım, “Her bir mahallemizde, teşkilatlanmamızın temeli olan mahalle başkanlarımızla tek tek görüşerek değerlendirmelerde bulunduk.” şeklinde konuştu. Mahallelerden ilçelere, ilçelerden ile yayılan bu güçlü yapının, birlik ve beraberliğin en kesin göstergesi olduğunu belirtti. “Güçlü bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşkilatın her bir ferdinin desteğiyle yarınlara daha emin adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.