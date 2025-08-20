Haberler

Bilecik Muhtarlar Derneği İlhami Çınar’ı Ziyaret Etti

MUHTARLARDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve birlikteki mahalle ve köy muhtarları, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı’yı makamında ziyaret etti. Son günlerde Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı ve yayınlanan kararlarla birlikte Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Albay Ali Vanlı, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Muhtarlar, yeni atanmış olan Albay Vanlı’ya hayırlı olsun dileklerini sundu.

GÜVENLİK VE ASAYİŞ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaret sırasında yerel güvenlik konuları, mahalle ve köylerdeki asayiş durumu, ulaşım ve kamu düzenine dair birçok konu masaya yatırıldı. Dernek Başkanı İlhami Çınar, İl Jandarma Komutanlığı’nın kırsalda sağladığı güvenlik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, jandarma teşkilatına teşekkürlerini iletti. Kıdemli Albay Vanlı ise muhtarların devlet ile vatandaş arasında büyük bir köprü işlevi gördüğünü belirterek, iş birliğinin önemine dikkat çekti.

