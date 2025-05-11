Bilecik Muhtarları, Kaymakamı Ziyaret Etti

BİLECİK MUHTARLAR DERNEĞİ, KAYMAKAM TUNCER’İ ZİYARET ETTİ

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve dernek üyeleri, Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette yerel yönetim çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı ve karşılıklı fikir alışverişleri gerçekleşti.

Kaymakam Tuncer, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekti ve iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Dernek Başkanı İlhami Çınar ise, “Kaymakam Tuncer’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, kamu yararına yapılacak her türlü çalışmada destek vermeye hazırız” dedi.

Bu ziyaret, yerel yönetimler arasındaki iletişimi güçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.