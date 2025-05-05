Bilecik Şenlikleri, Kültürü Yaşatır

HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ BİLECİK’TE COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Bilecik Belediyesi, “5 kültür 1 şehir” sloganıyla Hıdırellez Şenlikleri düzenledi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, etkinlikler kapsamında Hıdırellez ateşini yakarak, birlik ve beraberliğin mutluluğunu paylaştıklarını belirtti. Hıdırellez’in bereket getirdiğini, aynı zamanda paylaşmanın da bereket olduğunu söyleyerek, “Birlikte olmak, yardımlaşmak da berekettir. Bilecik’imiz her şehir ve kültürden insanı barındırıyor. Hep birlikte bu kültürü dayanışarak, yaşatmak zorundayız. Ben de Bulgaristan göçmeni bir kardeşinizim. Bu ilin kültürüyle büyüdük. Her şehirden ve bölgeden kardeşimiz var. Şenliklerimiz kapsamında bu şehir ve bölgeleri tanıtıcı stantlar kuruldu.” ifadesinde bulundu.

ŞENLİKLERDE YARIŞMALAR VE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin stantlarının yer aldığı şenliklerde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çuvalla koşma, yumurta taşıma ve halat çekme gibi yarışmalar çocukların ilgisini çekti. Ayrıca yöresel tanıtım ve yöresel dans gösterileri etkinliğin önemli bir parçasını oluşturdu. Etkinliğe, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.